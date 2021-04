Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au dorit foarte mult sa devina parinți, iar visul lor s-a indeplinit in urma cu doar cațiva ani. De data aceasta soțul prezenatoarei a decis sa faca un gest surprinzator pentru fiicele lor, iar el și-a tatuat numele acestora.

- Gabriela Cristea a facut noi declarații dupa ce Maria Constantin i-a adus jigniri, numind-o „a cincea soție, supraponderala și rea”. In aceasta seara, in cadrul emisiunii Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea, difuzata pe Antena Stars, fanii au aflat și care a fost reacția lui Tavi Clonda dupa ce a aflat…

- Gabriela Cristea a avut parte de reale și grave probleme de sanatate in urma cu mai mult timp. Vedeta a recunoscut, la Antena Stars, ca a avut momente in care nu a mai putut vedea, astfel ca a preferat sa iși ia o masura de siguranța decat sa provoace un accident.

- Gabriela Cristea și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars și a facut niște marturisiri emoționante despre cele mai delicate clipe din viața ei, despre care puțina lumea știa. Partenera de viața a lui Tavi Clonda le-a dezvaluit astfel fanilor ca s-a confruntat cu atacurile de panica…

- Gabriela Cristea a ajuns pe mainile medicilor! Mai hotarata ca oricand, frumoasa vedeta de la Antena Stars s-a hotarat sa-și indeplineasca marele vis. Iata ce schimbare radicala iși face așadar soția lui Tavi Clonda la nivelul feței. Totul a fost filmat! Tu te-ai fi așteptat la asta?

- Gabriela Cristea și-a deschis din nou sufletul in fața fanilor și a vorbit despre amanunte mai puțin cunoscute din viața partenerului sau. Frumoasa vedeta de la Antena Stars a dezvaluit faptul ca Tavi Clonda se confrunta cu unele probleme de sanatate, motiv pentru care a luat o decizie inedita. Iata…

- Nu mai incape semn de indoiala! Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt doi romantici incurabili! Inca de la primele ore ale Zilei Indragostiților, cele doua vedete de la Antena Stars și-au bucurat fanii prin cateva fotografii de cuplu in care se sarutau patimaș și se imbrațișau, aratand inca o data cat…