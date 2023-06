Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurentele au mers la prima ceremonie a focului și au descoperit imagini cu partenerii lor. Ana Maria Mariuța a avut o reacție neașteptata dupa ce a vazut imaginile cu Marius. Radu Valcan a avut pentru Cristina o veste surprinzatoare.

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus multe apropieri in emisiune. Ei bine, Marius și ispita Oana s-au apropiat foarte mult și au inceput sa petreaca tot mai mult timp impreuna. Concurentul a uitat de iubita lui, Bianca, și a complimentat-o pe ispita. Iata…

- Momentul in care a fost impușcat mortal barbatul de 39 de ani de la Calarași a fost publicat pe rețele. Din imaginile video se vede ca totul s-a intamplat fața de mai mai multe persoane, inclusiv și minori.

- Imagini rare au fost surprinse, sambata, pe Transfagarașan. O ursoiaca insoțita de doi pui a fost filmata in timp ce se urca pe motocicleta unui turist. Momentul a fost filmat de turiștii care treceau prin zona. Ursoaica este filmata in timp ce se urca pe motocicleta, dupa care o rastoarna. Cațiva turiști…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii. Emisiunea va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY. Unde s-a filmat Insula Iubirii 2023. Imagini cu resortul superb…

- La data de 07 iunie 2023, in jurul orei 17.05, pe DN2-E85, in interiorul localitații Calimanești, un barbat, in varsta de 31 de ani, din județul Vrancea, in timp ce conducea o autoutilitara, pe direcția Adjud – Focșani, a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune cu o alta autoutilitara,…

- Imagini in exclusivitate obtinute de Digi24 cu momentul in care o masina a sarit in aer in Pantelimon. Un barbat a murit in timp ce alimenta o masina, iar altul este internat in stare grava la spital. O explozie puternica s-a produs duminica dimineata la o statie de alimentare cu gaz natural comprimat…

- Jean Sasu, unul dintre patronii restaurantului Nuba, a fost injunghiat joi de un client, au declarat surse judiciare pentru „Adevarul”. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care atacatorul se indreapta spre Sasu.