- In ediția din aceasta seara, și ispitele masculine au facut alegeri pentru date, moment in care Bogdan Staruiala a ținut sa iși marturiseasca sentimentele pentru Bianca Giurca. Concurenta crede ca este sincer, dar, in continuare, atrasa de ispita Alin.

- In ediția 15 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, ispita Bogdan Staruiala a dezvaluit faptul ca s-a indragostit de Bianca Giurca. Alin Simoiu a avut o reacție ce a pus-o pe ganduri pe concurenta.

- Cu toate ca se teme de cum va interpreta Marius Moise legatura ei cu Alin, Bianca Giurca și-a facut curaj sa il intrebe daca s-a indragostit de ea. Concurenta a reușit sa il surprinda pe Alin, care i-a spus ca merita mai mult decat i-a oferit pana acum iubitul ei intr-o relație.

- Bianca Giurca a legat prietenii cu unele concurente, cum ar fi Claudia Florescu. La fel se poate spune și despre relația ei cu ispitele, mai ales cu Bogdan Staruiala. Cei doi au petrecut timp impreuna și se pare ca se ințeleg de minune.

- Alin Simoiu a fost intrebat daca s-a indragostit sau nu de Bianca Giurca in episodul 11 din „Ce s-a intamplat in casa fetelor”, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Ispita masculina a avut o reacție complet neașteptata.

- Marius Moise, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii, a decis sa desparta de partenera lui, dupa ce a vazut imagini in care aceasta apare alaturi de ispita Alin. Barbatul a avut o reacție neașteptata atunci cand a vazut imaginile cu Bianca Giurca și ispita Alin Simoiu la bonfire, in ediția 12…

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 12 al emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Bianca Giurca s-a sarutat cu ispita Alin Simoiu. Concurenta s-a lasat dusa de val și astfel a avut loc la vila fetelor: primul sarut! Intregul moment a fost surprins de camerele de filmat.

- Bianca Giurca a apelat la un gest neașteptat in drum spre date-ul cu Alin Simoiu, atunci cand credea ca nu este filmata. Ispita masculina a spus totul fara ezitare despre ce s-a intamplat intre ei in mașina.