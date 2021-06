Cum a ratat premierul Florin Cîțu campania de vaccinare pe care a coordonat-o personal Campania de vaccinare anti COVID-19, coordonata personal de premierul Florin Cițu și-a ratat, la mare distanța, ținta de 5 milioane de vaccinați propusa pentru astazi, 1 iunie. Mai mult, cat timp intreg Guvernul a fost preocupat de așa-zisa relansare a campaniei și de realizarea de videoclipuri al caror conținut atinge, in multe cazuri, o cota […] The post Cum a ratat premierul Florin Cițu campania de vaccinare pe care a coordonat-o personal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

