Cum a ratat grupa de dual Liceul „Carol I” din Bicaz O grupa de invațamant dual, din cele 3 aprobate pentru acest an școlar in județul Neamț, nu s-a mai format, intrucat nu au fost elevi care sa doreasca sa se incrie in aceasta forma de pregatire. Este vorba de cele 12 locuri pentru calificarea in meseria de tamplar universal de la Liceul „Carol I” Bicaz. Invațamantul dual pregatește viitori muncitori și presupune o colaborare mixta stat-firma privata, mai ales pe partea de finanțare. Agentul economic care are nevoie de muncitori asigura elevului o bursa lunara, pe langa cea oferita de stat, asigura partea de practica și face contract cu școala… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

