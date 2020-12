Cum a rămas un italian fără SUV-ul de lux la intrarea în România Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Nadlac II-Csanadpalota au descoperit un autoturism de lux, in valoare de 210.000 de lei, cautat de autoritațile din Germania, conform unui comunicat al instituției. Mai exact, in data de 10.12.2020, in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera un cetatean italian, in varsta de 36 de ani, la volanul unui autoturism marca Porsche, model Macan, inmatriculat in Italia. La controlul de frontiera, barbatul a prezentat pe langa documentele de identitate și pe cele ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

