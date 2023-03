Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii asiguratorului Euroins susțin ca ASF a retras licența companiei impotriva legislației UE și a celei din Romania. Conducerea Euroins a organizat o conferința de presa in care a incercat sa demonstreze ca ASF nu a avut niciun motiv sa ridice licența și sa constate insolvența. Ei consider ca…

- Un scandal urias a izbucnit in Romania, in jurul asiguratorului bulgar de aici, Euroins. Presa din tara deja vorbeste despre falimentul companiei Euroins Romania - care are filiala in tara noastra, dar face parte din grupul Eurohold.Desi este lider pe piata asigurarilor din Romania si face…

- Comisia Economica și cea de Buget-Finanțe din Senat vor audia, luni, de la ora 12.00 conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara. Venirea șefului ASF, Nicu Marcu, in Parlament, are loc dupa ce vinerea trecuta instituția a anunțat ca a cerut inițierea procedurii de faliment in cazul Euroins, liderul…

- Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) are gata proiectul de plafonare a tarifelor RCA pe care il va inainta luni Ministerului Finanțelor. Valentin Ionescu, director ASF, a declarat, intr-o intervenție la Digi24, ca prețurile vor fi plafonate la nivelul lunii martie 2022, si se va renunța…

- Cei 2,5 milioane de șoferi romani care au asigurari auto obligatorii incheiate la Euroins vor putea circula in continuare pe drumurile publice, chiar daca Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a decis intrarea acesteia in faliment , arata, intr-un comunicat, Uniunea Naționala a Societaților…

- "Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara privind retragerea autorizatiei de functionare a societatii Euroins Romania, promovarea de catre autoritate a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment…

- Liderul pieței RCA acuza Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) ca „dezinformeaza” și „propaga panica in randul populației”. Euroins, cel mai mare asigurator de pe segmentul polițelor auto obligatorii din Romania, a anunțat ca va acționa in instanța COTAR, dupa…

- „Compania bulgara este atacata de oficiali ai Autoritații de Reglementare Financiara din Romania de trei ani”, a spus Asen Christov sambata seara la BNT, postul public de televiziune din Sofia. „Euroins se victimizeaza și avanseaza chiar ea o suma, pentru ca știe ca analiza de solvabilitate arata ca…