Cum a rămas dom’ colonel şăf fără permis pe linie continuă? Ce-ati spune de zona aia cu caschete, din Copou? Sau, mai bine, din zona aia cu caschete in timpul liber si cu masti pe figura in misiune? Ei bine, cica seful baietilor luptatori de aicea ar fi ramas zilele trecute fara permis pentru doua luni, dupa ce ar fi intors pe linie dubla continua. Cum de n-a rezolvat-o personagiul la mica intelegere? Pai, doar v-am mai spus aicea mai demult ca el face parte din trupa aia a sefilor antipatici, mai ales dupa ce s-a auzit i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

