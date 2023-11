Cum a putut scăpa Paul de România de extrădare! Șmecheria de pe Dâmbovița, exportată la Paris? Curtea de Apel din Paris a refuzat miercuri, 29 noiembrie, predarea lui Paul al Romaniei, autointitulat prinț, pe motive de procedura, respectiv ca unul dintre judecatori nu a depus juramantul de investire. Un tribunal francez amanase pentru aceasta data decizia privind trimiterea in țara a controversatului Paul de Romania pentru a executa o pedeapsa cu […] The post Cum a putut scapa Paul de Romania de extradare! Șmecheria de pe Dambovița, exportata la Paris? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

