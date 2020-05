Scene terifiante in județul Valcea. Comuna Muereasca a fost zdruncinata de un caz incredibil. Un tanar este acuzat ca și-a supus strabunica unor perversiuni greu de imaginat. Intamplare cutremuratoare in comuna Muereasca. Un tanar de 24 de ani a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat ca și-a violat strabunica in varsta de 84 […]