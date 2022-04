Cum a promovat România prostia la un târg de turism de la New York Zicala „Prostul nu e prost destul, daca nu e si fudul“ ar putea fi noul slogan al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului dupa participarea oribila de la targul internațional de turism de la New York. O fotografie, intre timp ștearsa, postata pe pagina de Facebook a Consulatului General al Romaniei din New York a aratat modul incredibil in care Romania s-a prezentat la acest eveniment. La standul Romaniei, pe o panza neagra, reprezentanții consulatului au agațat 10 fotografii scoase la imprimanta. Iar, ca sa-i convinga pe americani sa exploreze gradina Carpaților, patru angajați ai consulatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

