Cum a murit Monalisa: pisica a răsturnat o lumânare care i-a aprins patul Soc in comunitatea travestitilor din Iasi si Bucuresti. Marian Tudor Pop, cunoscut cu porecla Monalisa, in varsta de 24 de ani, a murit intoxicat dupa ce i-a luat foc patul. Tanarul a murit in noaptea de 24 spre 25 decembrie, in apartamentul sau inchiriat aflat in zona Tutora. Acesta fusese la o petrecere unde cel mai probabil bause mult alcool. Ajuns acasa, tanarul s-a bagat in pat, a aprins o lumanare, si a deschis laptopul unde a intrat live cu mai multi tineri din comunitatea lui. In timp ce asculta o liturghie pe telefon, tanarul a adormit, iar pisica pe care o ingrijea a rasturnat lumanarea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

