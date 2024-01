Stiri pe aceeasi tema

- Regina era conștienta de faptul ca timpul ramas era limitat și și-a dorit sa aiba momente prețioase alaturi de familia ei in ultimele luni dinaintea morții sale. Regina Elisabeta a-II a Marii Britanii a murit pe 8 septembrie 2022.

- Aris și Alexia Eram au facut dezvaluiri neașteptate in Finala America Express de pe 25 decembrie 2023. Tanarul a povestit despre plecarea lui in Barcelona la o varsta foarte frageda, dar și despre nota pe care a obținut-o la bacalaureat. Iata ce a zis concurenta despre viața ei.

- Colegul elevului care a murit in urma prabușirii zidului internatului de la Odorheiu Secuiesc, a facut primele declarații și a spus ce facea David in momentul care a fost prins sub moloz. Baiatul a povestit ca el plecase din camera cu trei minute inainte de tragedie.

- Clipe de panica in Barlad. Șoferul unui autobuz a murit in timp ce se afla la volan. Pasagerii au trait momente de coșmar, in care viața le-a fost pusa in pericol. Medicii au ajuns imediat la fața locului, dar nu au mai putut sa ii salveze viața barbatului.

- Solistul trupei americane The Doors a fost unul dintre cele mai mari staruri rock din toate timpurile. La 52 de ani de la dispariția sa prematura, moartea sa este inca invaluita in mister, iar multi cred ca Jim traieste si azi.

- Un politist in varsta de 47 de ani din judetul Botosani a murit in aceasta dimineata.Din primele informatii agentul s ar fi impuscat cu arma din dotare in cimitirul din localitatea Vlasinesti.Potrivit IPJ Botosani, agentul lucra la Sectia de Politie Rurala nr. 1.Cadavrul politistului a fost observat…

- Rona Hartner a murit, joi, 23 noiembrie, la orele amiezii. Anunțul trist a fost facut chiar de sora ei, Rinda Hartner.Actrița a pierdut lupta cu boala. Sora artistei, Rinda, a postat pe contul sau de Facebook o fotografie de doliu, semn ca Rona a incetat din viața. La numai 50 de ani, a fost rapusa…