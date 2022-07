Stiri pe aceeasi tema

- Adi de la Brad, cunoscut drept ”Guru din Apuseni” s-a stins vineri, 8 iulie, pe patul de spital. Liderul sectei ”Copiii Soarelui” era internat de cateva zile și, in ciuda eforturilor depuse de medici, organismul lui a cedat. Acesta avea 59 de ani.

- Publicația Scena 9 reda astazi marturia unei mame a carei fiica a aderat la secta „Copiii Soarelui” al carei lider, Adi de la Brad, este anchetat pentru mai multe acuzații, printre care și viol. O mama a unei actuale membre de la Copiii Soarelui vorbește despre cum s-a schimbat fiica ei de cand s-a…

- Liderul spiritual al comunitatii "Copiii Soarelui" din satul Dumbrava de Sus, Farcas Ardelean, a solicitat joi Tribunalului Hunedoara revocarea masurii arestului preventiv si punerea in libertate, barbatul fiind acuzat de comiterea infractiunilor de santaj, viol, impiedicarea accesului la invatamantul…