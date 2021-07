Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul Sputnik al Rusiei genereaza din nou scandal și furie la nivel internațional – mai multe țari care au comandat acest ser se plang ca Rusia iși incalca promisiunile și nu livreaza dozele comandate, relateaza BBC.

- Fiecare al cincilea locuitor al Rusiei (22% sau aproape 32 de milioane de oameni) ar dori sa traiasca permanent in strainatate, arata sondajul. In 2017, un raspuns similar a fost dat de 15% dintre respondenți. Ponderea celor care nu s-au gandit niciodata sa paraseasca Rusia a ajuns la 69%, in scadere…

- Peste 30 de milioane de ruși vor sa paraseasca definitiv Rusia, potrivit datelor Centrului Levada. În 10 ani, țara a pierdut 1% din populația activa din punct de vedere economic, relateaza Deutsche Welle.Potrivit datelor lui Serghei Guriev, profesor de economie la Institutul de Studii…

- Rachetele hipersonice rusesti, Zirkon, reprezinta raspunsul Rusiei la scuturile anti-racheta amplasate de SUA si NATO la granitele Federatiei, inclusiv in Romania, a precizat oficialul Kremlinului. Declaratia vine dupa ce, tot marti. Rusia a anuntat ca a testat cu succes noul sau sistem de aparare antiaeriana…

- Kremlinul a dat asigurari miercuri ca problemele descoperite la unul din locurile de productie ale vaccinului rusesc anti-COVID-19 Sputnik V de catre inspectorii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) au fost rezolvate de atunci, noteaza AFP. Serviciul de precalificare al OMS a publicat miercuri…

- „Rușii au exagerat intenționat o potențiala situație periculoasa pentru a da un mesaj politic Marii Britanii”, a declarat, pentru Libertatea, Iulian Fota, expert in relații internaționale, despre incidentul de la Marea Neagra in care Rusia a transmis ca forțele sale au deschis focul și au lansat bombe…

- Guvernele europene elaboreaza planuri pentru eliminarea carbunelui, iar termocentralele pe carbune din SUA se inchid pe masura ce pretul energiei verzi scade, insa in Rusia guvernul presedintelui Vladimir Putin a decis sa cheltuie peste 10 miliarde de dolari in modernizarea cailor ferate pentru a…