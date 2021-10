Cum a luat deputata Berescu faţa altora mai în pole position Pentru ca, iata, Ciolos tocmai a depus ieri lista si programul guvernului sau in parlament, unde in urmatoarele zile se va decide prin vot daca merge echipa asta inainte au ba, si pentru ca avem un iesean pe acea lista, am zis ca musai sa-l chestionam olecuta pe amicul Archibald Tanase despre subiect, in calitatea lui onorabila de om cu doftorat in sforaraie politica. Asadar, doua vorbe despre dipotata de Iasi Monica Berescu, cea propusa la Cercetare&Digitalizare. In primul rand, sa remarcam, zice amicul Archie, ca tanara ieseanca nu a avut nicio tangenta cu cercetarea la viata ei. Dar, pe de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alocarea banilor catre primarii, prin rectificarea votata de Guvernul Cițu, in prima ședința dupa destituire, nu este vazuta cu ochi buni nici de liberali. Daca PSD a anunțat deja ca depune plangere penala și primarii USR au acuzat ca nu au primit niciun leu pentru comunitați, nici o parte din PNL…

- Intrebat cum comenteaza anunțul facut de co-președintele AUR George Simion care a vorbit despre o strangere de semnaturi pentru suspendarea președintelui daca il va propune tot pe Florin Cițu, Ciolacu a raspuns, la un post TV:,,Exista vreo majoritate in acest sens? Exista o prioritate a romanilor acum…

- Mare surpriza pentru multi in acest uichend, stimati telespectatori, dupa ce s-a aflat ca sforareasa Cozet de la Usereul iesean a ratat un loc in conducerea de partid la nivel national, la alegerile de sambata, dar ca, surpriza surprizelor, a prins un loc acolo taman dipotata de Iasi Monica, de la PLUS. …

- "Iohannis a considerat ca trebuie incalcate regulile și a facut un guvern cu cei care au pierdut, era evident ca se va ajunge aici, pentru ca nu exista respectul fața de invingator.Ceea ce a surprins a fost faptul ca sunt total nepregati pentru actul de guvernare, nu numai la nivel central, ci și la…

- Razboiul intern din PNL, care dureaza deja de cateva luni, afecteaza grav partidul in ochii electoratului. Aceasta „eroziune” a popularitații liberalilor se suprapune cu scaderea intervenita inevitabil pentru un partid aflat la guvernare. Potrivit unor surse din PNL, ambele tabere din partid…

- Presedintele organizatiei judetene PNL Giurgiu, Dan Motreanu, anunta ca filiala va discuta saptamana viitoare, in Comitetul Director Judetean, pe tema motiunilor depuse de candidatii la Congresul PNL, Motreanu precizand ca va propune ca ambele motiuni sa fie votate. Liderul filialei judetene precizeaza…

- In razboiul PNL dintre Orban și Cițu ar putea sa apara un al treilea candidat-surpriza. Potrivit unor surse, Dan Motreanu ar putea sa candideze pentru președinția partidului. Liderii celor mai importante filiale urmeaza sa decida daca merg pe unul dintre cele doua scenarii: fie vin cu cel de-al treilea…

- Cand credeau si liberalii nostri de la Iasi ca macar pe jumate tot or sa fie in tabara castigatoare, caci oricum jumatea lui Muraru merge cu Citu, iar jumatea lui Alexe se duce cu Orban, hop ca dinspre Bucuresti vin vesti care rastoarna toata calimera de la Iasi. Una care cica nu are cu iesenii nici…