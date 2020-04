O femeie din Statele Unite ale Americii, care se afla in izolare de trei saptamani si nu a avut contact cu absolut nimeni, a fost infectata cu noul coronavirus . Femeia susține ca ar fi luat virusul de pe o punga de alimente care i-a fost lasata la ușa. Pentru ca sufera de o boala autoimuna care o face vulnerabila la noul coronavirus, Rachel Brummert s-a autoizolat in locuinta ei din Charlotte, Carolina din Nord. Femeia a luat toate masurile de precauție necesare pentru a evita riscul infectarii, pastrand distanțarea sociala chiar și in casa, departe de soțul ei care statea separat intr-o alta…