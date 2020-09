Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 750.000 de persoane in lume de la descoperirea in China in decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale, relateaza News.ro.Citește și: Rareș Bogdan iși face praf noii colegi: ‘Nu cred ca mai exista undeva pe planeta’In total,…

- Statele Unite se confrunta cu o noua „faza” in lupta cu pandemia de coronavirus care a inceput sa se extinda rapid si in zonele rurale, dupa marile centre urbane ca New York – a avertizat duminica unul din epidemiologii sefi ai administratiei, doctorul Deborah Birx.

- Statele Unite se confrunta cu o noua „faza” in lupta cu pandemia de coronavirus care a inceput sa se extinda rapid si in zonele rurale, dupa marile centre urbane ca New York – a avertizat duminica unul din epidemiologii sefi ai administratiei, doctorul Deborah Birx. Ea a atras atentia ca zonele rurale…

- Statele Unite se confrunta cu o noua „faza” in lupta cu pandemia de coronavirus care a inceput sa se extinda rapid si in zonele rurale, dupa marile centre urbane ca New York – a avertizat duminica unul din epidemiologii sefi ai administratiei, doctorul Deborah Birx. Ea a atras atentia ca zonele rurale…

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru COVID-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane.Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul in razboi La nivel global, de la izbucnirea pandemiei…

- Cresterea numarului cazurilor de coronavirus in unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care este vara in emisfera nordica, afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). „Dovezile sugereaza…

- California a depașit New York și a devenit noul epicentru al epidemiei de coronavirus din Statele Unite, dupa mai multe saptamani de creștere accentuata a numarului de cazuri in cel mai populat stat american, conform datelor Universitații Johns Hopkins, citate de CNN.

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut, marti, gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, avertizand ca aceasta „se va inrautati cu siguranta, inainte de a se ameliora”. Dupa ce luni bune a subestimat importanta mastilor de protectie, Trump a insistat vehement ca acestea sunt utile…