Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din orașul estic Sloviansk și-au exprimat intreaga incredere in armata ucraineana in timp ce soldații ruși inaintau spre orașul lor. Rusia a lansat marți (19 aprilie) mult așteptatul atac total asupra estului Ucrainei, dezlanțuind mii de trupe in ceea ce Ucraina a descris drept Batalia de…

- „Este puțin probabil” ca ofensiva Rusiei in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, „sa aiba un succes dramatic mai mare decat ofensivele anterioare”, insa forțele Moscovei ar putea „obține caștiguri limitate”, spun specialiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), potrivit…

- Filmarea a fost publicata pe Facebook de Aerorozvidka, o unitate de drone de elita ucraineana fondata de experți IT voluntari devenita parte esențiala a rezistenței impotriva forțelor ruse, scrie agenția UNIAN și Business Insider.„Cum sa distrugi tancurile rusești T-72 cu ajutorul dronelor R18”, se…

- Directorul general al echipei de fotbal Șahtior Donețk, Serghei Palkin, este convins ca Ucraina are puterea militara pentru a recuceri Donbas și Crimeea, dupa 50 de zile de la invazia armatei ruse in țara sa, informeaza Sport.ua , citat de Digisport . Mai mult, oficialul gruparii ucrainene care a fost…

- „Acum este un punct de cotitura in Ucraina”, a spus Zelenski in discursul sau de seara trecuta. Un discurs care nu a trecut neobsevat, ca de obicei, dar care a trezit „suspiciunea” unora dintre analiști. Zelenski a descris acum un „punct de cotitura” in razboiul Ucrainei cu Rusia, adaugand ca pana…

- Pervii Kanal, post rusesc controlat de stat, a prezentat la știri, imaginile captate cu o drona care arata nivelul distrugerilor din Mariupol , oraș-port la Marea Azov. CNN a difuzat o inregistrare a transmisiei Pervii Kanal (Channel One), in care prezentatoare se refera la „retragerea naționaliștilor…

- Potrivit lui Ibrahim Kalin, consilier principal si, totodata, purtator de cuvant al presedintelui Erdogan, Vladimir Putin i-a telefonat joi dupa-amiaza omologului sau turc si i-a comunicat care sunt cerintele exacte ale Rusiei pentru a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Vorbim despre cerinte imparțite…

- "Ieri rusii au anuntat ca isi retrag trupele de la granita cu Ucraina (...). Acum stim ca este fals. De fapt, avem acum confirmat ca in ultimele zile Rusia si-a marit prezenta de-a lungul granitei sale cu Ucraina cu pana la 7.000 de soldati, dintre care unii au sosit astazi (miercuri)", a declarat presei…