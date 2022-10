Rezumand mulți ani de experiența in cercetare științifica, Gwendolyn Zasse a scris cartea „Razboiul impotriva Ucrainei”, in care explica cititorului german contextul istoric și social care a dus la razboiul declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. „Este important de ințeles ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a inceput nu pe 24 februarie 2022, ci in 2014, cand Crimeea a fost anexata. Aceste acțiuni au fost o lovitura adusa principiului suveranitații statului, un act de razboi, care la vremea aceea in Occident nu era numit așa cum era cu adevarat”, a declarat pentru DW Gwendolyn Zasse, unul dintre…