- Premierul albanez, Edi Rama, a salutat-o intr-un mod extrem de calduros pe premiera Italiei la summit-ul recent al Comunitații Politice Europene, care a avut loc pe 1 iunie, in Republica Moldova.

- Republica Moldova este determinata sa se alinieze țarilor prospere și democratice din blocul european, a declarat președinta Maia Sandu, in cadrul discuției cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, care s-a aflat in prima sa vizita in Republica Moldova cu prilejul Summitului Comisiei Politice Europene,…

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Parlamentului European Roberta Metsola calatoresc cu acelasi avion catre Republica Moldova, unde are loc al doilea summit al Comunitatii Politice Europene. "Republica Moldova nu e singura", a scris presedintele Iohannis pe Twitter. "Din Bucuresti spre Republica…

- Ampla reuniune a liderilor europeni de joi de la Chisinau are o prima absenta de profil inalt, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Acesta s-a retras in ultimul moment de la acest summit care se doreste a fi o demonstratie de solidaritate impotriva Rusiei. Liderul turc, care duminica a obtinut inca…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a anulat in ultimul moment participarea la summitul Comunitații Politice Europene (CPE), care se va desfașura pe 1 iunie in R. Moldova, scrie Politico.eu , potrivit Ziarul Național . O adunare masiva de lideri europeni de joi, 1 iunie, a suferit prima…

- Liderii europeni transmit mesaje pentru Republica Moldova in ajunul desfașurarii Summitului Comunitații Europene. Prim-ministrul Belgiei, Alexander de Coo, a declarat ca așteapta evenimentul cu nerabdare, una din temele centrale fiind securitatea pe continentul european. Prim-ministrul Letoniei, Krisjanis…

- "Republica Moldova nu este singura si are sustinerea Europei", le-a transmis cancelarul german Olaf Scholz autoritatilor de la Chisinau, intr-un mesaj in care si-a confirmat prezenta la Summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), care va avea loc pe 1 iunie in Republica Moldova, informeaza Radio Chisinau…

- „Moldova, ne vedem in curand!” – este mesajul președintelui Franței, Emmanuel Macron pentru moldoveni. Pe 1 iunie oficialul va veni in Republica Moldova la cel de-al doilea summit al Comunitații Politice Europene (EPC). Comunitatea este o platforma creata la inițiativa președintelui francez, cu scopul…