Inainte de 1989, administrația romaneasca a manifestat interesul de a juca un rol de punte in relațiile bilaterale dintre Israel și Palestina. Nicolae Ceaușescu, liderul Romaniei in acea perioada, a aspirat chiar sa devina un mediator in aceasta problema extrem de complexa și tensionata din Orientul Mijlociu, scrie adevarul.ro.

In perioada regimului comunist, Romania a avut relații diplomatice stranse atat cu Palestina, cat și cu Israel, Nicolae Ceaușescu incercand sa medieze conflictele dintre cele doua. Despre triunghiul politic inainte de 1989 au vorbit pentru „Weekend Adevarul“ Cristina…