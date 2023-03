Cum a încercat Andrew Tate să „recruteze” doi celebri politicieni români Andrew Tate ar fi instruit doi asociați sa le spuna lui George Simion și Dianei Iovanovici-Șoșoaca ca i se insceneaza fapte și ca o susținere din opartea lor ar fi „foarte buna pentru carierele lor”. „Așa ca spuneți-le clar: Veți obține multe voturi cand Tate va spune ca le-ați luat apararea”, ar fi spus Andrew Tate intr-o convorbire din 28 ianuarie cu doi dintre asociații sai. Transcrierile convorbirilor interceptate apar, potrivit sursei citate, intr-un document judiciar din 21 februarie, intocmit de oficiali ai Tribunalului București și analizat de Reuters. Citește și: Cum voia sa manipuleze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

