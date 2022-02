Cum a început un bărbat să „îl audă pe Dumnezeu” după ce a urmat un tratament cu antibiotice Percepția despre lume a unui barbat a avut de suferit, dupa ce a inceput sa ia antibiotice pentru a trata o pneumonie bacteriana. In decurs de doua zile, barbatul in varsta de 50 de ani, care nu avea antecedente psihiatrice și nu luase antibiotice pana atunci, a suferit de schimbari de dispoziție, a devenit iritabil și a inceput sa vorbeasca incoerent. Astfel de comportamente sunt simptome ale maniei. Dupa ce a fost internat de urgența intr-o unitate de psihiatrie din Geneva, barbatul le-a spus medicilor ca imediat dupa ce a luat antibioticele a simțit ca moare și a inceput sa aiba halucinații,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

