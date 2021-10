Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan nu trece printr-o perioada ușoara, mai ales ca zilele trecute, soțul ei a anunțat ca a depus actele de divorț, iar detalii uimitoare din viața lui personala au ieșit la iveala. Cu toate astea, impresara ramane activa in mediul virtual, unde posteaza mesaje pentru urmaritori. Anamaria…

- Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan . Impresara a aflat din presa, iar acum, intr-un interviu pentru stirilekanald.ro , a susținut ca soțul ei nu mai știe ce face, nici ce zice. Antrenorul e decis sa divorțeze de cea care ii e soție de 15 ani de zile. In plus, zilele…

- De cateva luni mariajul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf sta sub semnul intrebarii, insa acum lucrurile par sa se confirme. Antrenorul a marturisit ca a depus actele de divorț. Ce avere vor avea de imparțit cei doi, dupa 15 ani de iubire.

- Anamaria Prodan nu s-a mai putut abține, dupa speculațiile aparute in ultima perioada in presa despre casnicia pe care o are cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a recționat acid pe Internet.

- Timp de 13 ani de zile, Laurențiu Reghecampf, actualul soț al Anamariei Prodan, a fost casatorit cu Mariana Pfeiffer. Cei doi au divorțat, deși au un fiu impreuna, pe Luca Reghecampf. Fosta soție a antrenorului a atras atenția acum cu cele mai recente fotografii postate in mediul online. Mariana Pfeiffer…

- Laurențiu Reghecampf (45) trece printr-o perioada dificila. Antrenorul nu numai ca a ajuns in atenția presei mondene prin prisma zvonurilor care au aparut in ultimele saptamani, potrivit carora ar divorța de Anamaria Prodan (48 de ani), dar are probleme și cu parinții lui. Mama lui Reghecampf se lupta…