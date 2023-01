Stiri pe aceeasi tema

- Ochiurile largi ale latului justitiei nu mai reusesc sa prinda contrabandistii de tigari. Prins de doua ori cu tigari in portbagaj, un sofer moldovean a fost achitat. Avusese la el sute de pachete, dar erau prea putine pentru a atrage o condamnare. In martie 2018, politistii au oprit pe DN 28, in apropiere…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, intrebat daca Romania ar trebui sa se opuna atunci cand Austria va cere sefia OSCE, ca: „daca ar fi dupa mine, da, cand vine momentul trebuie sa fie o reactie la fel cum am avut noi din partea Austriei”, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Filip Petcu, managerul Muzeului Național de Arta din Timișoara, a anunțat ca a decis sa anuleze o expoziție programata pentru 2024, la Muzeului Național de Arta din Timișoara, in colaborare cu parteneri din Austria, dupa veto-ul Vienei privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, informeaza Adevarul.„Urmare…

- Decizia care lasa, pentru moment, Romania fara obiectivul de a adera la Schengen implinit continua sa genereze ecouri la nivel național. Primarul Clujului, Emil Boc, fost premier, a reacționat pe marginea deciziei de joi a Austriei, mai exact a votului negativ dat de acest stat european in cadrul Consiliului…

- Un aradean care a fost condamnat in Italia la 16 ani de inchisoare pentru ca in 2008 si-a impuscat iubita si i-a ars cadavrul, a fost prins de politistii aradeni in localitatea sa natala, Dezna, urmand sa fie prezentat judecatorilor in vederea demararii procedurilor pentru extradare, informeaza Agerpres.…

- Presa din Austria critica dur decizia Vienei de a se opune aderarii Romaniei la spatiul Schengen, spunand ca este o hotarare nedreapta, care ii afecteaza inclusiv pe austriec, transmite Ziarul Național . Decizia ferma a Austriei de a bloca aderarea Romaniei la spatiul Schengen a starnit un val de reactii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, aflat in vizita oficiala in Austria, a discutat cu autoritatile despre situatia muncitorilor romani. De asemenea, ministrul a salutat decizia Austriei de a plati din nou, integral, alocatiile de stat pentru copiii din Romania ai cetatenilor romani angajati in Austria.…