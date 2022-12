Cum a fost sărbătorită ziua de 22 decembrie la Buzău In orașul in care Marcel Ciolacu a obținut certificat de revoluționar, monumentul eroilor revoluției a fost distrus și arata ca dupa razboi. La Buzau, Revoluția a inceput in seara zilei de 22 decembrie 1989. Un numar de 47 buzoieni au murit in urma cu 33 de ani. Oficialitațile au ales sa depuna coroane intr-un cimitir al eroilor din Primul Razboi Mondial. Oficialitațile din județul Buzau au ales sa comemoreze intr-un cimitir al eroilor din Primul Razboi Mondial, unde sunt ingropați și cațiva dintre buzoienii care au murit la Revoluția din 1989. Cimitirul Eroilor este considerat cel mai mare cimitir… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul școlar 2021 – 2022, sportivii de la LPS Baia Mare au participat la Campionatele Naționale și Campionatele Naționale Școlare, obținand urmatoarele rezultate: Catedra de ATLETISM: C.N.Aruncari lungi Sen. Tin. Jun 1– Craiova – 2 sportivi. C.N.Juniori 2 – Bucuresti – 5 sportivi. C.N.Juniori 1 –…

- E zi de doliu, sambata, la Timișoara. 17 decembrie 1989 a fost, aici, cea mai sangeroasa zi a Revoluției. Forțele de represiune au pus in aplicare ordinele venite de la București și au inceput sa traga in manifestanți.

- In topul 10 al celor mai valoroase universitați din Romania, conform celor mai importante clasamente internaționale, intra patru universitați din București, trei din Cluj și cate una din Brașov, Iași și Timișoara.

- Chiriile, la fel ca vanzarile au fost pe trend puternic de crestere. Surpriza in acest sezon vine pe piata chiriilor! Dintre cele noua centre regionale analizate de Imobiliare, Iasiul se afla pe locul trei in ceea ce priveste evolutia pretului pe https://www.imobiliare.ro/mp in ultimul an. In acest…

- Protestul se inscrie intr-o acțiune coordonata la nivel european, iar in Romania are loc concomitent in Targu Mureș, Iași, Bacau, Constanța, București, Targu Jiu, Timișoara și Cluj Napoca. La Targu Mureș au venit cateva sute de persoane, membri de sindicat din Mureș, Alba, Brașov, Covasna, Harghita…

- De peste 16 ani, mii de spectatori din Romania se bucura de atmosfera sarbatorilor de iarna pe ritmurile fermecatoare ale muzicii clasice vieneze in interpretarea faimoasei orchestre Johann Strauss Ensemble, condusa de carismaticul dirijor Russel McGregor. Dupa o pauza de doi ani, impusa de pandemie,…

- Operatorii și dispecerii din Serviciul de Urgența 112 din intreaga țara au inceput pregatirea in Centrele regionale de instruire ale Serviciului de Telecomunicații Speciale din București, Piatra Neamț, Brașov și Timișoara. Ei lucreaza cu noua aplicație informatica ce urmeaza sa fie implementata prin…

- Pentru ca pe 27 septembrie celebram si Ziua Mondiala a Turismului, Google a anuntat tot azi noii castigatori ai proiectului Recenzia de Aur si premiaza anul acesta cele mai promitatoare afaceri de pe Google Maps, care apartin domeniului HoReCa, in Romania. La editia 2022 au obtinut „Recenzia de Aur"…