- Attila Biro a fost retinut de politia bulgara in noaptea de joi spre vineri in apropierea localitatii Pernik. Jurnalistul Attila Biro investiga un caz de frauda cu fonduri europene cand a fost retinut de politia din tara vecina, impreuna cun coleg bulgar. Biro era si unul dintre invitatii la o conferinta…

