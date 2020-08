Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Lily Allen a sarbatorit, printr-o calatorie in Italia, un an de cand nu a mai consumat alcool și droguri deloc. Interpreta hit-ului ‘Smile’ – care a vorbit deschis de-a lungul timpului despre lupta cu substanțele interzise și cu alcoolul, lucruri despre care a scris și in autobiografia sa…

- Din pacate, saptamana incepe cu inca o veste trista, venita de peste Ocean. Soția actorului John Travolta, Kelly Preston, a murit la numai 57 de ani, in urma unei boli incurabile. Actorul a confirmat decesul și a transmis un mesaj emoționant. „Cu inima foarte grea, va spun ca frumoasa mea soție Kelly…

- Fermecatoarea actrița care a avut cateva relații cu barbați celebrii și foarte bogați a publicat un mesaj destul de interesant pe rețelele de socializare. Madalina Ghenea a scris un text cu un raspuns la prietenele virtuale care o intreaba de ce nu s-a casatorit pina acum. Iata in continuare mesajul…

- Pe 23 iunie indragita solista Andreea Balan și-a aniversat ziua de naștere, implinind 36 de ani. Aceasta a fost una dintre aniversarile fara partener, iubit sau șor dupa ce s-a desparțit de George Burcea. Solista a petrecut insa alaturi de cele mai importante persoane din viața ei, adica mama ei și…

- Pe 20 mai, anul acesta, actrița și fosta veedeta de televiziune a nascut a doua oara o fetița. Dana Rogoz a fost foarte incantata pe toata perioada cat a fost insarcinata și și-a ținut prietenii virtuali la curent cu tot ce s-a intamplat. Și nu i-a uitat nici dupa ce a devenit mama din nou,... Read…

- La doar doua zile dupa ce Libertatea a identificat locul in care se afla condamnatul Dragoș Savulescu, o vila din Sardinia, soția acestuia, Angela Martini, l-a filmat la volan, in timp ce le arata limba urmaritorilor. Pe site-ul Poliției Romane apare la urmariți internațional.Nimeni și nimic nu pare…

- Teatrul "Ion Creanga" celebreaza 1 Iunie - Ziua internationala a copilului cu o selectie de spectacole prezentate la Bucuresti, in perioada 2015 - 2017, in cadrul Festivalului International de Teatru pentru Copii. Evenimentul online "Spectacole de poveste gazduite de Teatrul 'Ion Creanga'"…