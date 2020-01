Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa accidentul tragic de elicopter in urma caruia Kobe Bryant și-a pierdut viața, pe internet a inceput sa circule un clip video cu un desen animat realizat in 2017, dar si un mesaj pe Twitter, care prevesteau parca vestea tragica.

- TVR 1 a prezentat imagini cu un alt baschetbalist la știrea despre decesul lui Kobe Bryant. Pe fundal rulau imagini cu LeBron James, actualul star al lui Los Angeles Lakers. Primele imagini cu momentul in care elicopterul in care se afla baschetbalistul Kobe Bryant se prabuseste - VIDEO…

- Vestea morții lui Kobe Bryant a cazut ca un trasnet in lumea sportului, iar reacțiile curg neincetat pe rețelele de socializare. Foști și actuali sportivi din intreaga lume, printre care Messi, Ronaldo, Djokovic, Nadal, Gica Hagi sau Nadia Comaneci, și-au exprimat tristețea in mediul online.

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani și alte 3 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. La cateva ore dupa accidentul tragic de elicopter in urma caruia Kobe Bryant și-a pierdut…

- Capitanul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea fostului mare baschetbalist Kobe Bryant, declarandu-se profund intristat de veste."Am ramas fara cuvinte... Gandurile mele se indreapta catre familia lui Kobe și catre prietenii lui. A fost o placere…

- Moartea lui Kobe Bryant a provocat un val de reactii din lumea sportului si nu numai, iar luni dimineata chiar cel mai mare jucator de baschet din toate timpurile, Michael Jordan, a oferit o declaratie despre decesul celui pe care il numeste "un frate mai mic". "Sunt socat de vestea tragica…

- Fostul capitan al naționalei de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi, a postat, duminica seara, un mesaj de condoleanțe dupa moartea legendarului baschetbalist Kobe Bryant, denumindu-l pe acesta "unul dintre cei mai mari din toate timpurile". Un mesaj asemanator a transmis și Nadia Comaneci, anunța MEDIAFAX."Cumplita…

- O fetița in varsta de doar 13 ani, din Galați, traiește, de mai bine de doua saptamani, in teroare. Copila a primit peste 800 de mesaje in care este amnințata ca va fi violata și ucisa, iar polițiștii nu fac nimic pentru a o ajuta.