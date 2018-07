Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul britanic contaminat cu agentul neurotoxic Noviciok in urma cu zece zile si-a recapatat constienta si se afla in prezent in stare critica, dar stabila, a anuntat marti spitalul districtual din Salisbury, oras situat in sud-vestul Angliei, transmite Reuters. Charlie Rowley a fost…

- Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit duminica seara dupa ce s-a imbolnavit pe 30 iunie. Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani, expus si el agentului neurotoxic Noviciok, in Amesbury, este in continuare in stare grava la spital.

- Femeia care a fost expusa la Noviciok in Wiltshire a murit duminica seara, politia declansand o ancheta pentru crima, anunta BBC (news.ro).Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit la spital, starea sa find critica din 30 iunie. Starea lui Charlie Rowley, in varsta de 45 de ani,…

- Femeia care a fost expusa la neurotoxina Noviciok in Amesbury, Wiltshire, a murit duminica seara, politia britanica declansand o ancheta pentru crima. Dawn Sturgess, in varsta de 44 de ani, a murit la spitalul din Salisbury unde fusese internata, starea sa find critica din 30 iunie.

- Unul din britanicii expusi la Noviciok a murit. Este vorba despre Dawn Sturgess, femeia in varsta de 44 de ani internata la Salisbury Hospital. Dawn Sturgess (44 de ani) si Charlie (45 de ani) au fost internati la Salisbury Hospital, dupa ce au fost expusi la Noviciok, aceeasi neurotoxina folosita pentru…

- Presa britanica a oferit primele detalii despre cine sunt cei doi oameni otraviti in Marea Britanie. Este vorba despre un barbat si o femeie, identificati de apropiati ca fiind doi britanici: Charlie Rowley (45 de ani) si Dawn Sturgess (44 de ani).

- Cele doua persoane gasite in stare critica in locuinta lor din Amesbury au fost otravite cu Noviciok, neutotoxina cu care au fost otraviti, tot in Marea Britanie, fostul spion rus Seghei Skripal si fiica acestuia, a anuntat Politia metropolitana, scrie BBC. Cuplul, Charlie Rowley, in varsta de 45 de…

- Serviciile secrete germane au procurat in anii 1990, prin intermediul unui transfug rus, un esantion de agent neurotoxic Noviciok, folosit recent pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, informeaza joi mai multe mass-media din Germania, scrie agerpres.