Cum a făcut avere Vladimir Putin? Palatul cu vedere la Marea Neagra este privit de unii critici de la Kremlin drept emblema suprema a moștenirii corupției a președintelui Vladimir Putin. Palatul lui Putin Supranumit „Palatul lui Putin”, conacul de 190.000 de metri patrați a fost construit pentru uzul sau personal cu fonduri de la oligarhii miliardari carora președintele rus le-a permis sa dezvolte economia corupta a Rusiei. Proprietatea are propriul amfiteatru, un patinoar subteran de hochei și un port privat, potrivit unui documentar produs de grupul anticorupție al liderului opoziției ruse, Alexey Navalny, aflat in inchisoare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Moscova au respins cererile pentru demonstratii atat din partea adversarilor invaziei Ucrainei, cat si ale sustinatorilor fortelor armate ale Rusiei.Administratia locala di ncapitala Rusiei a mentionat pandemia de coronavirus pentru a justifica interdictia. Autoritatile nu au dezvaluit…

- Administratia locala din Moscova a invocat pandemia de coronavirus pentru a justifica interdictia demonstrațiilor in oraș atat din partea adversarilor invaziei Ucrainei, cat si ale sustinatorilor fortelor armate ale Rusiei, informeaza vineri DPA, citata de Agerpres . La Moscova, administratia orasului…

- Statele occidentale au tolerat toanele lui Vladimir Putin nu doar pentru ca o parte din economia europeana e dependenta de gazul rusesc, ci și pentru ca – in primul deceniu al regimului sau de autoritate personala – „țarul” parea sa garanteze stabilitatea interna și predictibilitatea Rusiei ca actor…

- Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste…

- Kremlinul avertizeaza ca situația de langa granițele Rusiei ar putea escalada in orice moment. Separațiștii pro-ruși din estul Ucrainei și forțele guvernamentale ucrainene s-au acuzat reciproc ca au deschis focul unul asupra teritoriului celuilalt.

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, va indemna Rusia vineri, inaintea unei reuniuni ruso-americane, la "dezescaladare" si "discutii constructive" privind Ucraina, avertizand ca o invazie a tarii ar duce la un "viespar ingrozitor", potrivit serviciilor sale, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…