Cum a distrus SUA conductele Nord Stream

- Primarul municipiului Onești a anunțat ca Barajul Belci va fi refacut cu bani din PNRR. Valoare estimata a investiției este de 213,8 milioane de lei și de acești bani se va reface amenajarea ca acumulare nepermanenta cu volum de cca. 5 mil. mc, se va regulariza albia raului Tazlau și se va investi intr-un…

- Dupa o noapte plina, la trecerea dintre ani, mulți dintre bacauani au ales sa iasa la plimbare, mai ales ca a fost o zi primavarateca. Parcurile su fost luate cu asalt, iar cea mai preferata a fost Insula de Agrement. Locația de pe Bistrița purta vizibil urmele nopții de petrecere. Chiar daca temperatura…

- In ianuarie 2023 o parte dintre pensionari vor primi pensiile majorate, dar și un anumit bonus, care se va acorda celor cu venituri mai mici. Astfel, pe cupon, pentru toți beneficiarii, va fi menționata in partea de sus-stanga noua pensie, rezultata dupa majorarea cu 12,5 la suta. Jos, in stanga, se…

- Precum se știe, acum cateva zile, șeful poliției poloneze a ajuns la spital dupa ce in biroul sau a avut loc o explozie. Mai tarziu s-a aflat ca chiar șeful politiei a provocat explozia, dupa ce a tras cu un lansator primit cadou de la un comandant ucrainean. Inspectorul general Jaroslaw Szymczyk a…

- Nutriția clinica și alimentația unui pacient in spital nu inseamna doar dietoterapie, ci totalitatea resurselor puse la dispoziția acestuia pentru a-și pastra sau redobandi sanatatea. Alimentatia pacientului este stabilita in concordanta cu recomandarile igieno-dietetice corespunzatoare patologiei sale.…

Continua lucrarile la podul de pe DN 11A, km 8+385, pe raza localitații Ștefan cel Mare. Se executa lucrari de hidroizolație.

- Cum alegi discurile de șlefuit sau taiat pentru un flex? Polizoarele, cunoscute sub denumirea populara de flex, sunt instrumente foarte versatile și practice. Profitați la maximum de ele cu ajutorul discurilor de lucru. Aceste mașini rotesc un disc la turații foarte mari. Discurile de flex sunt accesorii…