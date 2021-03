Stiri pe aceeasi tema

- Israelul intentioneaza sa isi redeschida economia pana pe 5 aprilie, dupa vaccinarea intregii populatii eligibile impotriva Covid-19 si discuta cu producatorii de vaccinuri Pfizer si Moderna pentru deschiderea unor fabrici in tara, a declarat, miercuri, premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite…

- Israelul a atins o noua borna in campania de imunizare contra COVID-19 a populatiei, vaccinand marti cu o prima doza persoana cu numarul 4.000.000, a informat biroul premierului Benjamin Netanyahu, transmite dpa, potrivit Agerpres. Persoana respectiva s-a intalnit cu Netanyahu si cu ministrul…

- Vaccinarea persoanelor cu varste de peste 60 de ani din Israel a redus cu aproape 50% incidenta maladiei COVID-19 in aceasta categorie demografica, in care si numarul cazurilor grave a scazut cu peste 25% in ultimele doua saptamani, a anuntat joi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, citat…

- Israelul suspenda toate zborurile comerciale internationale, timp de o saptamana, incepand de luni, 25 ianaurie. Guvernul israelian a anuntat ca incearca, astfel, sa intarzie intrarea in tara a noilor tulpini de coronavirus pana cand o proportie mai mare a populatiei va fi fost vaccinata.…

- Autoritațile israeliene au anunțat marți ca vor face acest pas dupa ce cercetarile aflate acum in desfașurare dovedesc ca vaccinarea copiilor este sigura, scrie Reuters.Israelul conduce convingator topul țarilor cu cele mai eficiente campanii de vaccinare și planuiește sa extinda in viitorul apropiat…

- Guvernul israelian a confirmat luni, 4 ianurie, ca va emite pașaportul de vaccin Covid care va permite accesul in locuri ”restricționate altor persoane”, informeaza The Jerusalem Post. O demonstrație a proiectului a fost prezentata de Nachman Ash, coordonatorul programului de lupta impotriva coronavirusului,…

- Israel, o tara cu 9 milioane de locuitori, a depasit luni 3.000 de decese de COVID-19 si continua sa nu poata sa stabilizeze curba infectarilor, inregistrand peste 1.700 de contagieri zilnice, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a informat luni despre 1.720 de cazuri in ultimele 24 de ore si a 3.003…