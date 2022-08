Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul FCSB, a reacționat dupa ce a auzit ca Rapid e interesata de extrema Florinel Coman (24 de ani) și mijlocașul Darius Olaru (24 de ani). Gazeta Sporturilor a dezvaluit miercuri seara ca Rapid are un buget de transferuri de 5 milioane de euro, iar pe lista formației lui Adrian Mutu…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca exista posibilitatea suplimentarii cu un miliard de lei a bugetului schemei de ajutor de stat dedicat investitiilor importante in economie. Obiectivul Guvernului este sa se ajunga la un buget de 7,4 miliarde de lei, asa cum și-a propus Executivul prin programul ‘Sprijin…

- Florin Tanase (27 de ani) pleaca la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, iar FCSB primește in schimbul lui 3 milioane de euro. Tanase era capitanul echipei, astfel ca vicecampioana trebuie sa-și aleaga un alt capitan. Managerul general al roș-albaștrilor, MM Stoica, a anunțat ca Florinel Coman…

- Managerul general Mihai Stoica anunțase ca noua poziție a lui Octavian Popescu la FCSB va fi cea de inter, insa Gigi Becali nu e de acord sa-l mute din poziția de atacant lateral stanga, rol in care il vede și antrenorul Toni Petrea. Pe toata durata pauzei de vara, managerul general al vicecampioanei…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…

- Mihai Stoica a anunțat ca Octavian Popescu va trece inter la FCSB, in sistemul 4-3-3, pentru ca in poziția lui favorita, atacant lateral stanga, va fi folosit Florinel Coman, argumentul fiind ca „nu ne putem bate joc de Florinel, e singurul post pe care a dat randament". FCSB a facut achiziții in defensiva,…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica (57 de ani), a anuntat ca jucatorul Rachid Bouhenna (30 de ani) a semnat cu vicecampioana, iar acesta va fi prezentat oficial, marti. Fundasul central a fost transferat liber de contract dupa ce s-a despartit de CFR Cluj. „Bouhenna a semnat in seara aceasta…