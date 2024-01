Stiri pe aceeasi tema

- Jurgen Klopp a anunțat ca se retrage din functia de antrenor al echipei Liverpool la finalul actualului sezon și i-a informat pe proprietarii clubului cu privire la dorința sa. Klopp a spus ca ințelege ca decizia sa este una șocanta, insa este secat de energie și este convins ca este cea mai buna hotarare.…

- Jurgen Klopp (56 de ani) a transmis ca va pleca de la Liverpool la finalul sezonului in curs. Antrenorul neamț a promis ca nu va mai antrena alta formație din Premier League in cariera. Anunțul plecarii lui Jurgen Klopp de la Liverpool a venit de nicaieri și a starnit senzații diferite printre fanii…

- Contra lui Newcastle, la victoria cu 4-2 de luni seara, Liverpool a inregistrat cel mai mare xG (expected goals / goluri așteptate) de cand acest parametru este consemnat in Premier League. Pare greu de crezut: Liverpool a inscris 4 goluri contra lui Newcastle, insa ar fi trebuit sa puncteze mai mult,…

- Echipa engleza FC Liverpool a intrecut marti seara, in deplasare, scor 2-0, echipa Burnley, in etapa a 19-a din Premier League. „Cormoranii” sunt lideri in campionat.Pe Turf Moor, Burnley nu a fost capabila sa fie o adversara de calibru pentru trupa lui Jurgen Klopp. Liverpool a deschis scorul din…

- Liverpool a invins-o pe Burnley, scor 2-0, și a urcat pentru moment pe primul loc in Premier League. Elevii lui Jurgen Klopp au venit deciși pe Turf Moor. Cu mirajul primului loc la orizont, Liverpool s-a aruncat in atac din primul minut. Și-a creat 14 ocazii in prima repriza, a cadrat 8 execuții pe…

- Echipa engleza FC Liverpool a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Manchester United, in etapa a 17-a din Premier League.Echipa condusa de Jurgen Klopp nu a putut marca in partida de pe Anfield, cu Manchester United, si Northwest Derby s-a terminat 0-0, dupa…

- Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a ironizat-o pe Chelsea dupa ce londonezii i-au „suflat” doua transferuri in vara, pe Romeo Lavia (19 ani) de la Southampton și pe Moises Caicedo (22 de ani) de la Brighton. Liverpool este liderul la zi din Premier League, cu 37 de puncte, in timp ce Chelsea este…

- Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool, s-a aratat nemulțumit de programul din Premier League, inaintea partidei cu Manchester City, din etapa #13. Manchester City - Liverpool, derby-ul etapei #13 din Premier League, se joaca sambata, 25 noiembrie, de la 14:30, liveTEXT pe GSP.RO și in direct…