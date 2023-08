Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu peste 13% in primul semestru al acestui an, pana la 3,93 miliarde de euro, comparativ cu 4,533 miliarde euro in perioada ianuarie - iunie 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis luni AGERPRES."Investitiile…

- Datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 159,233 miliarde euro, de la 144,561 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).”In perioada ianuarie - iunie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 0,59% in primele cinci luni din 2023, la 3,861 miliarde de euro, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis vineri AGERPRES."Investitiile directe…

- Vehiculele electrice ale Mercedes-Benz vor adopta in America de Nord tehnologia de incarcare a Tesla, incepand din 2025, iar din anul urmator vor avea acces si la peste 12,000 dintre superincarcatoarele acesteia.Mercedes-Benz se alatura companiilor americane Ford si General Motors prin adoptarea…

- Rata creditelor neperformante era, la finele lunii martie 2023, de 2,73%, fata de 2,65% la finele anului trecut si 3,31% in martie 2022, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).In martie 2023, in Romania erau 32 de instituții de credit, din care opt sucursale ale unor…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iunie 2023, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 5,7 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 780 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Suma totala, de 6,48…

- Gigantul energetic rus Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, a anuntat marti ca in 2022 profitul sau net a scazut cu peste 40%, pana la 1.266 miliarde ruble (15,77 miliarde dolari), de la 2.093 miliarde ruble in 2021.In aceste conditii, consiliul de administratie al grupului…