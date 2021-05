Stiri pe aceeasi tema

- A inceput numaratoarea inversa pentru concursul Eurovision 2021. Iar emotiile artistilor cresc de la o repetitie la alta. Astazi, Roxen a cantat pentru prima data pe scena din Rotterdam, iar experienta a fost una emotionanta.

- Roxen a avut prima repetiție oficiala pe scena Eurovision. Roxen a intrat pe ultima suta de metri a pregatirilor pentru semifinala Eurovision 2021. Artista, care ne reprezinta țara la concursul muzical internațional, a avut deja prima repetiție generala pe scena din Rotterdam, Olanda. Conceptul show-ului…

- Roxen, peste 2 milioane de vizualizari pe YouTube cu piesa pentru Eurovision Videoclipul piesei „Amnesia”, interpretata de Roxen și regizat de Bogdan Paun, este unul dintre cele mai urmarite pe canalul concursului internațional, cu aproape 1,4 milioane de vizualizari. Piesa are peste 850 de mii de vizualizari…

- Proiectul Romaniei la Eurovision, cum il numeste TVR, a depasit 2,2 milioane de vizualizari pe canalele oficiale de YouTube ale Eurovision Song Contest si Roxen, interpreta piesei. Regizat de Bogdan Paun, clipul a inregistrat aproximativ 1,4 milioane de vizualizari pe canalul ESC si mai mult…

- Cantecul „Ill Teach You” interpretat de grupul Galasy ZMesta , care ar lua in deradere protestatarii din Belarus care au manifestat pe strazi impotriva dictatorului Alexander Lukasenko, a fost interzisa de Eurovision, informeaza News.ro , care citeaza The Guardian. Piesa muzicala fusese alesa in mai…

- Așteptarea a luat sfarșit! Roxen are piesa pe care o va interpreta pe marea scena Eurovision! Melodia „Amnesia” a fost lansata astazi, cu tot cu videoclip, și este o calatorie intr-o lume a sentimentelor.

- Ce piesa va canta Roxen la Eurovision 2021 „Amnesia” este piesa pe care Roxen, reprezentanta noastra in concurs, o va interpreta la Eurovision Song Contest. Odata cu incheierea etapei naționale, juriul a decis melodia Romaniei la ediția cu numarul 65 a concursului internațional. Piesa „Amnesia” da voce…

- Roxen va interpreta piesa „Amnesia” la Eurovision 2021. Pentru piesa aleasa de juriu a fost realizat și un videoclip, regizat de Bogdan Paun. Luminita Anghel, Andrei Tudor, Liana Stanciu, Lucian Ștefan, Bogdan Paun, Liviu Elekes, Bogdan Pavlica, Dan Manoliu și Gabriel Scirlet au format juriul care a…