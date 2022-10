Cum a ajuns un constructor român să lucreze pentru armata SUA și NATO O companie romaneasca a ajuns sa construiasca baze militare pentru NATO in Africa, sa lucreze pentru baza militara americana din Frankfurt, Germania, in timp ce in țara a continuat sa dezvolte proiecte importante pentru companii mari din industria auto, retail, producție sau logistica. Wall-Street.ro a stat de vorba cu Ștefan Vayna, fondator și CEO al Masterbuild, iar acesta ne-a spus ca a ajuns sa lucreze la proiecte atat de mari deoarece a reușit sa vina cu o abordare diferita in ceea ce privește dezvoltarea business-ului, schimbare care a venit in ajunul crizei din urma cu 16 ani,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

