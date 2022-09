Cum a ajuns Simona Halep să joace tenis. Puțini știu adevărata poveste a sportivei Simona Halep s-a nascut pe 27 septembrie 1991 la Constanta, intr-o familie de aromani. Ea a copilarit intr-o casa modesta, din Piata Chiliei, pe care parintii ei, Stere si Stania au cumparat-o in anul 1990. Vacantele si le petrecea uneori la bunicii sai, din partea tatalui, la Stejaru, judetul Tulcea. Bunica, pe care o cheama tot Simona, Halep senior respectand traditia aromanilor si punand copiilor numele printilor, isi aminteste cu mare drag de copilaria nepoticii Simona: „O chemam la masa sa manance, dar nu voia. Se mai certa cu verii ei mai mari, ca se baga in joaca lor, dar tot nu se lasa“,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

