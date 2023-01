Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 80 de ani din judetul Dolj a murit, sambata dimineata, dupa ce cu o zi inainte a cazut de la etajul al doilea al unui spital din Craiova. Apelul primit la 112 anunta ca barbatul, care era internat de doua zile in spital, s-a aruncat de la etaj. Incidentul a avut loc in seara zilei…

- Un barbat, de 50 de ani, din municipiul Craiova, a fost gasit fara viața, in aceasta dimineața, in incinta unei societați comerciale. Azi dimineața la ora 6.40, polițiștii Sectiei 3 Politie Craiova au fost sesizați prin apel de urgența 112, ca, in incinta unei societati comerciale din municipiul Craiova,…

- Finalul de an vine cu vesti extraordinare de la Iasi, acolo unde Alexia a facut primii pasi. Tanara a fost supusa mai multor operatii complexe in ultimele saptamani si are din nou ambele brate. Acestea i-au fost amputate dupa cumplitul accident de autocar de la Pascani. Mama tinerei a postat fotografii…

- In premiera in țara noastra, marți, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”M.S. Curie”, un copil de patru ani a primit un implant auditiv de trunchi cerebral, cu ajutorul caruia ”se bucura de sunete”. „Pacientul a primit un implant auditiv de trunchi cerebral care ii va da sansa de a se bucura…

- Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public, in urma unui comunicat emis de Poliția Locala Pitești, interpretat eronat din cauza datelor incomplete și comentat greșit de cititori, Spitalul Judetean de Urgenta vine cu urmatoarele precizari: Internat doua zile la rand pentru… alcool“Pacientul…

- O lovitura grea pentru familia unui barbat in varsta de 68 de ani, care fusese internat in Spitalul Județean de Urgența (SJU) Slatina, pe secția de Terapie Intensiva (ATI), fiind recent confirmat cu botulism. Deși cadrele medicale au facut eforturi sa-l salveze, omul a decedat. Pacientul fusese confirmat…