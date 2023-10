Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a purtat vineri, 6 octombrie, o esarfa albastra cu motive de arta islamica primita spontan, cu o seara inainte, drept cadou de la un ghid turistic din orasul Granada din Spania, acolo unde liderii Uniunii Europene s-au reunit inca de joi, informeaza Reuters,…

- Paza de coasta spaniola a salvat vineri, la primele ore ale diminetii, 262 de migranti aflati in trei barci cu care incercau sa ajunga in Insulele Canare, in contextul unei cresteri a numarului de traversari si in timp ce liderii Uniunii Europene s-au reunit la Granada pentru a incerca sa gaseasca mijloace…

- Uniunea Europeana isi va dubla sprijinul umanitar pentru Armenia pana la 10,4 milioane de euro, a anuntat joi, la Granada (sudul Spaniei), presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite DPA. ”Sustinem solid Armenia si nevoile sale umanitare”, a declarat sefa executivului comunitar inaintea…

- Sefa guvernului francez a apreciat sambata ca ”este timpul pentru solidaritate cu Italia si pentru mobilizarea” Uniunii Europene pentru solutionarea problemei create de afluxul de migranti catre insula italiana Lampedusa. Elisabeth Borne a adaugat ca presedintele Emmanuel Macron va discuta cu sefa…

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratand “cele mai bune practici atat in ceea ce priveste azilul, cat si returnarile” de migranti, a declarat ieri – in plenul Parlamentului European, la Strasbourg – presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a pledat totodata pentru…

- Președinta Comisiei Europene a avertizat insa, in discursul despre starea Uniunii, ca aderarea la UE este „bazata pe merit” - cu alte cuvinte, condiționata de reforme profunde in țarile candidate, scrie Politico.Ursula von der Leyen a susținut ideea extinderii Uniunii Europene la cel puțin 30 de membri,…