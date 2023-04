Cum a ajuns Europa să-și fenteze propriile sancțiuni: cumpără tot din Rusia, dar mai pe ocolite Importurile record de titei din Rusia in perioada fiscala 2022-23 au ajutat rafinariile din India sa stimuleze exporturile de motorina si combustibil pentru avioane catre Europa, in timp ce continentul a evitat produsele rusesti, arata datele preliminare de urmarire a navelor ale firmelor Kpler si Vortexa, transmite Reuters. Accesul la titei rusesc ieftin a sporit productia si profiturile rafinariilor indiene, permitandu-le sa exporte produse rafinate in mod competitiv in Europa si sa obtina o cota de piata mai mare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

