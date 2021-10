Stiri pe aceeasi tema

- Costul transportului marfurilor cu containerele maritime au crescut atat de mult incat grupul Coca-Cola Co. a ajuns sa recurga la nave care in mod normal sunt utilizate pentru transportul de materii prime industriale, transmite Bloomberg.

- China va interzice cu fermitate ca fondurile bancilor si companiilor de asigurari sa fie utilizate pentru speculatii cu materii prime, in incercarea de a mentine ordinea pe piata si a stabiliza preturile, transmite Bloomberg, citat de agerpres. Imprumuturile bancare utilizate pentru a specula pe…

- Confruntat cu o crestere semnificativa si nepopulara a preturilor energiei, Guvernul Poloniei vrea ca in facturile de electricitate sa fie specificate costurile suplimentare care afecteaza gospodariile din cauza politicilor UE in domeniul schimbarilor climatice, transmite Bloomberg. Statul…

- Recuperarea economiei Germaniei, cea mai mare din Europa, este amenintata de presiuni continue existente la nivelul lanturilor de aprovizionare si o inmultire a cazurilor de imbolnavire cu coronavirus, noteaza ZF. In acelasi timp, optimismul consumatorilor germani slabeste, accelerarea inflatiei si…

- Mai mult de 1% dintre angajați romani caștiga 3.000 de euro net. Cițu: Romania nu mai e o țara a celor cu salarii mici Mai mult de 1% dintre angajați romani caștiga 3.000 de euro net. Cițu: Romania nu mai e o țara a celor cu salarii mici Romania nu mai este o țara a celor cu salarii mici și exista tot…

- Vanzarile de vehicule electrice au crescut cu 41%, in primul trimestru al acestui an, transmit analistii Coface care estimeaza ca numarul celor care vor achizitiona masni prietenoase cu mediul, pe tot parcursul lui 2021, va creste cu pana la 70%.

- Nava cargo Ever Given, care a blocat in martie Canalul Suez și a provocat un haos in transportul internațional de marfuri, a ajuns in portul Rotterdam. Aici urmeaza sa descarce containerele pe care le are la bord, dupa care va pleca la drum cu o noua incarcatura.