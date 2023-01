Cum a afectat războiul din Ucraina piața imboliară din România Odata cu izbucnirea razboiului in Ucraina, tot mai mulți investitorii straini au plecat din Romania. Economiștii sunt de parere ca daca nu ar fi pornit razboiul, Romania ar fi avut tranzacții record pe piața imobiliara. „Anul 2022 a fost plin de provocari, de la criza postpandemica și pana la razboiului pornit in februarie 2022. Mulți investitori straini s-au retras din regiune. Totuși, noi am reușit sa incheiem o tranzacție record a vanzarii terenului din Primaverii cu suma de 5.980 Euro/ mp, cel mai scump teren vandut in Romania. In același timp, am negociat și am incheiat o tranzacție cu un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ar fi pornit razboiul din Ucraina, care a speriat investitorii straini, am fi avut tranzacții record pe piața imobiliara din Romania, considera Eduard Uzunov, președinte și fondator Regatta Real Estate. „Anul 2022 a fost plin de provocari, de la criza postpandemica și pana la razboiului pornit…

- Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Municipiul București (CPCMB) a verificat modul in care sunt respectate prevederile legale in vigoare, in domeniu, de catre operatorul economic SC Supermarket La Cocos SRL, din Capitala. In urma acțiunii de control și a abaterilor constatate, comisarii CPCMB…

- Incendiu de proporții, in noaptea de duminica spre luni, in Capitala. Magazinele din Piața 1 Decembrie au ars complet, dupa ce flacarile uriașe au cuprins spațiul comercial. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale de stingere cu apa și spuma, patru autospeciale pentru intervenție și salvare de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF anunța, prin intermediul unui comunicat de presa, ca in trimestrul III al anului in curs concurența de pe piața asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto – RCA s-a menținut la cel mai inalt nivel din ultimii cinci ani. Acest lucru nu atrage insa…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a declarat joi, despre situatia cladirilor istorice, ca nu a existat o piata reala pentru zona istorica pentru ca nimeni nu avea garantia ca cumpara acolo ca sa locuiasca in liniste si nu se trezeste cu un bloc de sase etaje, din care oamenii se uita la el in curte.…

- Piata imobiliara continua sa se mentina la un nivel extrem de ridicat. Cumparatori sunt la tot pasul si nu doar pentru locuinte in Romania. Romanii cu bani investesc acum in case sau apartamente in Dubai, Cipru si Franta.

- De luni, 31.10.2022, cei interesati sa si procure cardul personalizat CT BUS se pot prezenta si la tonetele ,,Spitalul Judetean, si ,,Poarta 6.Potrivit reprezentantilor CT BUS, Cardul CT BUS este disponibil doar la achizitionarea unui abonament si poate fi solicitat, de asemenea, la tonetele: ,,Magazinul…

- Administrația Pieței Centrale din Chișinau a publicat, pe pagina sa de socializare, noi date privind prețurile produselor agricole comercializate in piața, din care cetațenii pot trage singuri concluzia care produse s-au scumpit și care s-au mai ieftinit la piața din capitala in ultimele zile. Principala…