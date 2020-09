Culturi de cannabis în județul Iași. Mai multe persoane suspecte de trafic de droguri au fost reținute Nu mai puțin de 18 percheziții domiciliare au fost efectuate pe raza județului Iași, unde au fost gasite culturi de cannabis. In urma acțiunii, au fost reținute mai multe persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, detinere, fara drept, de droguri de risc in vederea consumului propriu și efectuarea de operatiuni, fara a detine autorizatie eliberata in conditiile legii, cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Intreaga acțiune a avut loc pe data de 1 septembrie, cu participarea procurorilor Direcției… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

