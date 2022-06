Stiri pe aceeasi tema

- Da, azi, așa zice pe la scripte, e ziua internationala a cartii. Cum suna! Ce pompos! Ce alert! Ce urias! Ai zice, wow, ce respect si ce dragoste exista pentru carte, de are ea, la nivel mondial, ca toate chestiile importante, o zi! In realitate, o fi asa, n-o fi? Mai ales la noi, in Romania. Ziua Internaționala…

- Ziua Mondiala a Cartii si a Dreptului de Autor a fost celebrata pentru prima data, in 1996, la initiativa Spaniei, unde, anual, are loc Festivalul Trandafirilor, dedicat Sfantului Gheorghe (Sfantul Jordi). Tot pe 23 aprilie, sunt comemorati Miguel de Cervantes, William Shakespeare si Inca Garcilaso…

- 23 aprilie: Ziua Internaționala a carții și a drepturilor de autor. Idei și sfaturi pentru aceasta zi Ziua Internaționala a Carții se sarbatorește anual pe 23 aprilie și este organizata de UNESCO in scopul promovarii lecturii, publicarii și a drepturilor de autor. Prima astfel de manifestare s-a desfașurat…

- Comitetul permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez a convocat joi o ședința pentru analizarea situației pandemice și pentru implementarea masurilor de prevenire și control. Secretarul general al partidului, Xi Jinping, a prezidat ședința și a ținut un discurs.…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Energy Distribution Services (EDS), furnizor de energie electrica, a solicitat unor clienți sa fie de acord cu plata in avans a energiei electrice, motivand creșterea prețurilor din piața, dar mai ales intarzierea cu care statul ramburseaza furnizorilor sumele cu care aceștia…

- Ovidiu Birsa este noul director comercial al Edenred Romania. Din acest rol, coordoneaza divizia comerciala, ce reunește activitatile tuturor departamentelor cu impact direct in relația cu clienții. Cu o experienta de 14 ani in domeniul vanzarilor, Ovidiu Birsa s-a alaturat echipei Edenred in 2010. Avand…

- Comunicat Bridgestone ”In ultimele doua saptamani toți am fost profund afectați de razboiul din Ucraina și de impactul pe care acesta l-a avut și continua sa il aiba asupra oamenilor nevinovați, inclusiv asupra propriilor noștri angajați și parteneri. Condamnam orice forma de violența și speram ca pacea…

- Situația actuala din Ucraina este ingrijoratoare, a spus premierul Chinei Li Keqiang, care a cerut sa se depuna eforturi pentru a sprijini Rusia și Ucraina in depașirea dificultaților, pentru a menține discuțiile și pentru a obține un rezultat pașnic. Șeful guvernului chinez a precizat ca eforturile…