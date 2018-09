Cultura protestului Actul de a protesta este inca vazut in Romania, de o buna parte din populație, drept o ciudațenie, iar adevarata „cultura a protestului”, așa cum țarile occidentale o cunosc de multe decenii, se cladeaște treptat și foarte lent in țara noastra, in principal pe umerii tinerei generații. Aia platiți de Soros, nu? Ce voiam sa […] Articolul Cultura protestului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

