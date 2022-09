Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National al Banatului (MNB), cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, verniseaza, marti, 6 septembrie, expozitia-tribut "Fenomenul Timisoara. 1965 - 1989", dedicata primului oras liber de comunism din Romania, prin sute de fotografii si produse audio si video, care vorbesc despre ipostaze…

- Muzeul Național al Banatului și Universitatea Politehnica Timișoara verniseaza marți, 5 iulie, de la ora 19:00, expoziția „Patrimoniul sub reflectoare – Timișoara: cartierul Cetate – O lume in oglinda”. Evenimentul va avea loc in mansarda B2 a bastionului Theresia și in diferite locuri din cartierul…

- Expozitia "ROMLAG 1945 - 1965", care prezinta sistemul concentrationar si represiv instituit in perioada premergatoare, dar si in timpul regimului de tip stalinist instaurat in Romania, se va deschide pe 6 iulie, de la ora 17,00, la Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi (MNHCV). Fii…

- Muzeul Național al Bucovinei propune publicului o noua expoziție, organizata in parteneriat cu Institutul Polonez din București și dedicata unuia dintre cei mai mari pianiști și compozitori ai epocii romantice, Fryderyk Chopin. Expoziția prezinta, in cele 24 de panouri, viața și creația compozitorului…

- Muzeul Național al Bucovinei propune publicului o noua expoziție, organizata in parteneriat cu Institutul Polonez din București și dedicata unuia dintre cei mai mari pianiști și compozitori ai epocii romantice, Fryderyk Chopin.Expoziția prezinta, in cele 24 de panouri, viața și creația ...

- Expoziția organizata de Muzeul Ororilor Comunismului in Romania in parteneriat cu Muzeul Național de Arta Timișoara transpune pe simeze fenomenul nostalgiei revizitat printr-o analiza critica a prezentului.

- In perioada 16 iunie-4 septembrie, Muzeul de Istorie din Suceava va gazdui expoziția . Vernisajul va avea loc joi, 16 iunie, incepind cu ora 13.00. Intr-un comunicat transmis de Muzeul Național al Bucovinei se arata: „Expoziția creeaza contextul intoarcerii intr-un timp istoric in care designul, atenția…

- Muzeul Național al Bucovinei și Uniunea Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Buzau va invita miercuri, 15 iunie 2022, la ora 13, la Cetatea de Scaun a Sucevei, la vernisajul expoziției de pictura Intre sacru și profan, a artistului plastic buzoian Valeriu Șușnea. Expoziția, organizata in Capela…