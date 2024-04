Culori de lacuri de unghii în trend în vara lui 2024 Culori de lacuri de unghii in trend in vara lui 2024 Bucura-te de vara cu stil și indrazneala prin cele mai noi tendințe in materie de manichiura! Sezonul cald este momentul ideal pentru a-ți exprima creativitatea și personalitatea prin stil vestimentar, accesorii, machiaj și manichiura! Vara lui 2024 aduce o varietate de opțiuni de lacuri de unghii la moda. Cu siguranța, din toate aceste trenduri, vei gasi ceva pe placul tau! French transparent Unghiile french transparente reprezinta o reinterpretare moderna și eleganta a clasicei manichiuri. Aceasta varianta discreta și sofisticata este perfecta… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza condițiilor nefavorabile (temperaturi de 20 de grade in masivul Postavarul), partiile nu mai prezinta condiții optime pentru schi și snowboard, astfel ca ieri a fost ultima zi din acest sezon, anunța Primaria Brașov. Avand in vedere ca finalul de sezon era estimat pentru 7 aprilie, Primaria…

- START… Sezonul regulat din Liga 3 s-a incheiat la finele saptamanii trecute, iar cele 8 formații ramase in Seria 1 au fost imparțite in doua grupe, play-off (locurile 1-4) și play-out (5-8). CSM Vaslui și Rapid Brodoc vor evolua in play-out și se vor intalni in meci direct in etapa a 4-a, pe 20 aprilie.…

- Connect-R, cunoscut pentru dragostea profunda pe care o poarta fiicei sale, a dezvaluit ca a trecut printr-un coșmar pe care nu și l-ar fi putut imagina vreodata, la doar un an de la venirea pe lume a micuței sale.Dupa ce a fost vaccinata la varsta de un an, Maya a dezvoltat o boala grava care a necesitat…

- In ediția din data de 15 martie 2024, Cristi a fost concurentul care a fost eliminat din casa "Mireasa", in urma votului publicului. Ei bine, la scurt timp dupa parasirea competiției emisiunii de la Antena 1, tanarul a facut o postare in mediul online. Iata ce a transmis de acasa!

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au dat in judecata Antena 1 pentru ca nu le-ar fi platit salariile pentru sezonul 12 al emisiunii „Chefi la cuțite”. „Vreau doar sa imi dea banii, munciți cu sudoarea frunții”, a rabufnit Scarlatescu intr-un interviu pentru Cancan. In toamna anului…

- Sezonul estival este prilejul perfect pentru a-ți exprima stilul unic și pentru a te bucura de confortul și eleganța unor rochii de vara. In 2024, moda aduce o gama diversa de opțiuni, de la imprimeurile florale și nuanțele pastelate pana la gulerele tip barcuța și croiurile lejere. Iata care sunt cele…

- Daria și Adrian de la Mireasa, sezonul 8, sunt foarte activi pe rețelele sociale, in urma participarii in emisiunea de la Antena 1. EI bine, cei doi foști concurenți au luat, acum, o decizie neașteptata cu care și-au uimit fanii. Iata postarea facuta de tanara pe contul de Instagram, dar și de ce au…

- Aceasta intrebare se afla in mintea multor femei care doresc sa aiba o manichiura frumoasa și bine ingrijita. Ambele tipuri – manichiura cu gel și cea semipermanenta – au avantajele și dezavantajele lor, așa ca merita sa cunoști diferențele dintre ele. In aceasta postare vei afla care sunt criteriile…